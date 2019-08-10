СК возбудил уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Тюмени

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии правоохранительных органов, 10 августа около 00:20 (22:20 мск) в Тюмени на ул. Интернациональной два сотрудника Росгвардии остановили для проверки велосипедиста. Мужчина бросил транспортное средство и скрылся в лесу. На требования сотрудников Росгвардии выйти и показать документы он несколько раз выстрелил из травматического пистолета, в результате чего ранил одного из силовиков. В ответ росгвардейцы применили табельное оружие, подозреваемый был ранен в ногу. При мужчине обнаружили два ножа, травматический и сигнальный пистолеты, которые были изъяты.

Подозреваемый — 49-летний житель Тюмени — задержан, решается вопрос о его аресте. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее стало известно о ранении 24-летнего росгвардейца при нападении. Его жизни ничто не угрожает. В настоящий момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, продолжается расследование уголовного дела.