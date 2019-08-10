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В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел ночью на Интернациональной улице, когда сотрудники в ходе патрулирования заметили «подозрительного гражданина». Когда они попытались приблизиться, мужчина кинул неизвестный предмет и начал стрелять. Позже выяснилось, что он бросил в их сторону рюкзак.

Жизни раненого 24-летнего росгвардейца ничего не угрожает. Нападавшего задержали и обезоружили. При этом сотрудники Росгвардии использовали табельное оружие.

На место происшествия прибыли скорая помощь, следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени. Задержанный мужчина 1970 года рождения доставлен в больницу с ранением ног.

Теги: Росгвардия, стрельба
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