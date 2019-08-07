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BRENT $50 (-11,61%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,92%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Суд удовлетворил ходатайство об УДО для экс-замминистра Пирумова

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) по первому «делу реставраторов». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Александра Савельева.

В рамках «дела реставраторов» Пирумова осудили за особо крупное мошенничество при восстановлении объектов культурного наследия в ряде регионов России. В октябре 2017 года из семи фигурантов этого дела трое получили условные сроки; еще четверо, в том числе и Пирумов, — реальные сроки, равные тому времени, которое они провели под арестом на стадии следствия. Их отпустили в зале суда.

Однако этот приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок его наказания до трех лет. Срок наказания по этому делу для Пирумова истекает 15 сентября.

Несмотря на сегодняшнее решение суда об УДО, экс-замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела.

В мае 2018 годе его арестовали по подозрению в причастности к хищениям при строительстве комплекса зданий для Государственного Эрмитажа. Речь идет о сумме в 450 млн руб. Другие фигуранты этого дела — экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников — тоже имеют судимость по «делу реставраторов», но смогли избежать длительных сроков и были отпущены из зала суда в день оглашения первого приговора. Бежавший за границу Мазо был впоследствии объявлен в международный розыск по новому делу, а Колесников — арестован.

В апреле 2019 года в рамках дела о хищениях в Эрмитаже Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Свою вину он не признает.

Тем не менее, после того как Пресненский суд удовлетворил прошение об УДО по первому «делу реставраторов», он сможет ходатайствовать об изменении меры пресечения по второму делу — с содержания в СИЗО на домашний арест, рассказал РБК адвокат Пирумова Федор Куприянов. По его словам, его подзащитный продолжает не признавать себя виновным по второму делу.

Последний раз суд продлевал для Пирумова срок содержания в СИЗО до 16 августа.

Теги: Григорий Пирумов, условно-досрочное, Государственный Эрмитаж
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