Парк Горького вновь анонсировал фестиваль в день возможной акции протеста

В субботу, 17 августа, в Парке Горького пройдет музыкальный фестиваль. Он будет посвящен 91-й годовщине парка, говорится на его сайте.

Посетителям обещают «необычные угощения» и «грандиозный концерт» с участием ведущих российских музыкантов. В конце мероприятия выступит «лидер известной российской рок-группы». Конкретные названия коллективов или имена артистов не приводятся. Отмечается, что вход на мероприятие свободный.

При этом 17 августа на проспекте Сахарова запланирован согласованный с властями митинг за честные выборы, который организовала КПРФ. Кроме того, заявку на проведение в тот же день шествия по бульварам в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму подала группа муниципальных депутатов. Мэрия Москвы не подтверждала получение этой заявки.

В последние две недели в дни столичных акций протеста — 3 августа (несогласованная) и 10 августа (согласованная) — в Парке Горького проходят музыкальные фестивали, которые впервые были анонсированы всего за несколько дней до их начала. В обоих случаях некоторые музыканты, изначально указанные на афишах, от выступления отказывались.