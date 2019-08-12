В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию из-за выборов в Мосгордуму

В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию из-за выборов в Мосгордуму

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование шествия по бульварам 17 августа в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов, об этом РБК сообщил Азар.

По его словам, заявленная численность участников шествия — 30 тыс. человек.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Согласованные и несогласованные акции походят с середины июля. На последнем согласованном митинге 10 августа в Москве приняли участие, по официальным данным, 20 тыс. человек, по информации «Белого счетчика», — 50–60 тыс.