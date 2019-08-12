В Москве в чехле для спортинвентаря нашли тело мужчины

В Москве в чехле для спортинвентаря нашли тело мужчины

На севере Москвы в гаражном комплексе обнаружили тело неизвестного мужчины, которое было спрятано в чехле для спортивного инвентаря. Об этом сообщает управление СК по городу.

Как отмечает ведомство, тело «с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями» нашли вечером 11 августа. По факту произошедшего начата проверка, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Московского комсомольца», мужчина умер около четырех месяцев назад. Его обнаружила женщина, которая арендовала гаражный бокс для хранения личных вещей. СК устанавливает возраст погибшего и обстоятельства смерти.

В июле на севере Москвы недалеко от жилого дома было найдено обезглавленное тело женщины. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти и начал проверку.