В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма

В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма. Об этом пишет «1+1» со ссылкой на пользователя Facebook Владимира Бируля, который опубликовал соответствующую фотографию.

Запись в facebook пользователя vldmr.b

По словам Бирюля, он впервые обратил внимание на продукцию почти месяц назад и обратился к Metro и поставщику дневников — компании «Папирус». Тогда в Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. «Папирус» сообщила, что и так знал об этом инциденте и затребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации. Однако пользователь утверждает, что вновь смог купить дневник.

РБК направил запрос в магазин METRO Cash & Carry Ukraine.

В 2017 году претензии украинского МИДа вызвала посвященная Крымскому мосту статья в The New York Times, где полуостров на карте был указан как спорная территория. Газета карту менять отказалась.