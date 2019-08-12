Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области

Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

В воздушном пространстве у границ Калининградской области самолет появился к 8:35 мск. Почти за час до этого он пролетал над территорией Германии.

До этого, в июне, в этом районе проводил наблюдение Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным SHUSH77. Он вылетел 17 июня в 9:50 мск с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Через два часа его заметили у границы Калининградской области.

RC-135 — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России