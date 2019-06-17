У границ Калининградской области заметили разведывательный самолет США

Разведывательный самолет RQ-4B, принадлежащий ВВС США, заметили у границы Калининградской области. Об этом на странице в Twitter сообщает мониторинговый сервис Plane Radar.

По данным сервиса, Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным SHUSH77 17 июня в 9:50 по мск вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Через два часа его заметили у границы Калининградской области.

В начале июня американский самолет и беспилотник совершили разведку над Черным морем.

В марте «Новый Калининград» сообщил том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B в течение нескольких часов облетал западную границу России. Четыре с половиной часа он кружил у границ Псковской и Ленинградской областей, затем в течение часа совершил несколько полетов вдоль границ Калининградской области.