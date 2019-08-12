Студенты из Сибири разработали беспилотный катафалк на базе Lada

Российские студенты из Сибири разработали первый в мире беспилотный катафалк. Транспортное средство, созданное на базе Lada Kalina, способно развивать скорость до 5 км/ч. Об этом сообщили ТАСС в НТИ «Автонет», занимающейся поиском и поддержкой перспективных проектов в сфере автотранспорта.

Проект отправлен на значительную доработку, выделение финансирования на его реализацию не предполагается, заявили в «Автонете». В организации сообщили, что студентов проконсультируют специалисты — разработчики высокоавтоматизированного транспорта. «Финансирования для него [проекта] не предполагается. Сейчас их платформа развивает скорость до 5 км/ч. Они нашли ему применение в качестве похоронного транспортного средства, предназначенного для перевозки умерших на территории кладбищ», — сообщили в «Автонете».

В «Автонете» выразили надежду, что авторы проекта смогут увеличить скорость своей разработки, что позволит найти ей другое применение. При этом представитель организации Ярослав Федосеев отметил, что, по его мнению, беспилотные технологии уже нашли применение во многих областях, в число которых может в будущем войти сфера ритуальных услуг.

В России активно разрабатываются проекты по развитию и внедрению беспилотного транспорта. Ранее в «Яндексе» заявили о начале тестирования беспилотных автомобилей в Москве. До конца 2019 года компания намерена вывести на дороги более 100 машин. В будущем число тестовых регионов планируется увеличить до десяти, что позволит совершенствовать технологию.