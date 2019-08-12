На Камчатке у пассажирского Ан-24 в полете треснуло лобовое стекло

В Камчатском крае у пассажирского Ан-24, на борту которого находились 30 пассажиров, лопнуло лобовое стекло. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ. Информацию подтвердил собеседник «РИА Новости» в оперативны службах региона.

Местное издание «Камчатка-Информ» уточняет, что речь идет о военно-транспортной модификации Ан-24 — Ан-26. Самолет в момент инцидента выполнял рейс из села Тиличики на севере Камчатки в аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском. В 19:20 по местному времени лайнер успешно приземлился в аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В конце июня Ан-24, следовавший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со строениями и загорелся. На борту находились 47 человек, в результате ЧП погибли пилот и бортмеханик. Более 30 человек обратились за медицинской помощью. Транспортная прокуратура объяснила аварию незаконно построенными рядом с аэропортом строениями.