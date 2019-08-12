Доля российских семей, которых можно отнести к среднему классу, составляет 14,2%, говорится в исследовании «РИА Новости».

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти половину семей (45,2%) можно отнести к среднему классу. Авторы исследования объясняют показатель высокими зарплатами и недорогим жильем. В первую тройку рейтинга вошли также Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%).

Последние строчки рейтинга занимают республики Северного Кавказа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эти субъекты отличаются большими семьями из-за высокой рождаемости и невысокими зарплатами, отмечают авторы рейтинга. Так, в Ингушетии только 1,9% семей относятся к среднему классу.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. В нем учитывались семьи, в которых хотя бы один человек работает. Учитывались трудовые доходы граждан, не включая иные поступления, например проценты по вкладам или доход от сдачи жилья.