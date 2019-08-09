Пятая часть россиян заявила о нехватке денег до зарплаты

Каждому пятому жителю России (20%) обычно не хватает денег до зарплаты. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает «РИА Новости».

Как следует из опроса, чаще всего с дефицитом средств сталкиваются те наемные работники, которые получают менее 14 тыс. руб. Только 11% опрошенных никогда не испытывали нехватку средств до зарплаты, 21% заявили, что редко с этим сталкиваются.

Полностью довольны своей зарплатой только 13% россиян. При этом 39% не удовлетворены размером своей зарплаты, а 34% считают, что их размер оплаты труда не соответствует сложности и объему работы.

Респондентами стали 1,5 тыс. жителей 53 регионов России, вопросы про зарплаты задавались 53% респондентов, работающих по найму. Однако ФОМ приводит результаты исследования в виде процента от всех опрошенных.

По итогам первого квартала 2019 года уровень бедности в России составил 14,3%. За аналогичный период прошлого года показатель составил 13,9%. В абсолютных показателях это 20,9 млн и 20,4 млн человек соответственно, следовало из данных Росстата.