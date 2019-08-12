Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Об этом сообщает агентство УНИАН.

На этот допрос его вызвали на прошлой неделе, 7 августа.

Около здания ведомства к прибытию бывшего лидера страны собрались его сторонники и оппоненты. Они выкрикивают различные лозунги, в частности, требуют привлечь Порошенко к уголовной ответственности. Допрос проходит при усиленных мерах безопасности. Для того, чтобы Порошенко смог войти в здание, полиция и бойцы Нацгвардии создали коридор.

Это уже не первый раз, когда Порошенко вызывают на допрос. В конце июля его допросили по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацкой». По данным Генпрокуратуры, против Порошенко и его команды расследуется в настоящее время 11 уголовных дел. По всем делам экс-президент проходит в статусе подозреваемого.