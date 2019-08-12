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BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,82%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
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Дворник с долгом 2 млрд руб. сообщила об увольнении и нервном срыве

У дворника Светланы Бодровой из Воскресенска, с которой судебные приставы хотят взыскать почти 2 млрд руб., был нервный срыв. Об этом женщина сообщила в интервью телеканалу «Москва 24». По словам дворника, ее уволили из-за долга.

«Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — сообщила Бодрова.

«Ее втемную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 млрд руб.», — сообщил муж дворника телеканалу РЕН ТВ. «Там уставный капитал 100 тыс. руб., как они дали кредит — не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует, все уже за границей», — добавил мужчина. По его словам, по делу проходят 16 человек.

Накануне, 11 августа, стало известно, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб. Женщина хотела устроиться курьером в московскую компанию. Неизвестные отвезли ее к нотариусу и оформили на должность директора и учредителя компании «Реалити плюс». От имени организации Бодрова заключила кредитный договор на $32 млн с Судостроительным банком, который впоследствии лопнул. Права востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов.

Финансы
Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму

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Дорогомиловский суд Москвы постановил, что женщина должна выплатить агентству свыше 1,8 млрд руб. По информации издания, половина заработной платы женщины (7,5 тыс. руб.) будет отчисляться на погашение долга. По данным Федеральной службы судебных приставов, помимо суммы задолженности (1,82 млрд руб.) женщина должна уплатить исполнительский сбор — 127,42 млн руб. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова пообещала взять ситуацию дворника на контроль.

Теги: долги, увольнение, дворник
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