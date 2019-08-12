Дворник с долгом 2 млрд руб. сообщила об увольнении и нервном срыве

У дворника Светланы Бодровой из Воскресенска, с которой судебные приставы хотят взыскать почти 2 млрд руб., был нервный срыв. Об этом женщина сообщила в интервью телеканалу «Москва 24». По словам дворника, ее уволили из-за долга.

«Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — сообщила Бодрова.

«Ее втемную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 млрд руб.», — сообщил муж дворника телеканалу РЕН ТВ. «Там уставный капитал 100 тыс. руб., как они дали кредит — не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует, все уже за границей», — добавил мужчина. По его словам, по делу проходят 16 человек.

Накануне, 11 августа, стало известно, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб. Женщина хотела устроиться курьером в московскую компанию. Неизвестные отвезли ее к нотариусу и оформили на должность директора и учредителя компании «Реалити плюс». От имени организации Бодрова заключила кредитный договор на $32 млн с Судостроительным банком, который впоследствии лопнул. Права востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов.