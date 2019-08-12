Большинство россиян связали уменьшение размера упаковок товаров с обманом

Около 72% россиян отмечают, что за последние пять лет уменьшились объем и вес упаковок товаров при сохранении или увеличении их цены. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте центра. Цель этой меры, считают 65% опрошенных, — обмануть потребителей.

Около 14% респондентов не заметили уменьшения веса и объема упаковок продуктов, а, по словам 4% опрошенных, уменьшение веса сопровождалось снижением цены.

При этом 38% отмечают, что за уменьшением объема упаковок стоят торговые сети. По мнению 74% респондентов, ответственны за это производители.

У большинства россиян (60%) уменьшение веса и объема упаковок вызывает негативную реакцию. Особое раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением 500–600 тыс. (65%) и сел (64%). Меньше возмущения ситуация вызывает у молодых людей: в возрасте от 18 до 24 лет — у 52% и от 25 до 34 лет — у 44%.

Около половины респондентов — 42% — считают, что не на всех упаковках легко найти информацию о весе или объеме. Многие опрошенные поддержали предложение увеличить надписи на упаковках (66%), а также дополнительно указывать на ценниках стоимости товара в пересчете на кг/л (58%).