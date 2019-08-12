В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов

Цифровая система оценки успеваемости российских студентов для выявления учащихся с плохой успеваемостью появится в 2021 году. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

По его словам, с помощью такой системы будет оцениваться успеваемость студентов, их активность на лекциях, поведение, а также участие в общественной жизни. В свою очередь руководство вузов будет принимать решение о поощрении студентов, более тщательном контроле, а также дополнительном обучении или их отчислении.

Как отметил директор центра EDCrunch University, таким образом при помощи использования искусственного интеллекта планируется исключить предвзятость со стороны преподавателей университетов. В текущем году планируется начать тестирование системы в некоторых вузах, а к 2021 году сервис планируется использовать в ряде университетов.

Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению. Окончательное решение о судьбе студента будет решать деканат.