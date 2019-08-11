Погибших при взрыве ракеты сотрудников «Росатома» представят к наградам

Пятеро сотрудников «Росатома», которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, представят к госнаградам. Соответствующие документы уже направлены в администрацию президента, рассказал в воскресенье директор Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») Валентин Костюков, выступая на телевидении Сарова. Об этом сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Костюков назвал погибших сотрудников госкорпорации национальными героями и элитой Российского федерального ядерного центра. В числе погибших — Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и

Владислав Яновский.

Все они погибли во время происшествия на полигоне в Архангельской области. Об инциденте Минобороны России сообщило 8 августа. Взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. О какой именно разработке идет речь, оборонное ведомство не уточнило.

«Ростатом» в свою очередь уточнил, что взрыв произошел «в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». По данным госкоропорации, пятеро человек погибли, еще трое пострадали. «Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий», — говорилось в сообщении департамента коммуникаций госкорпорации.

