Участника акций антиглобалистов задержали через 18 лет после саммита G8

Участника акций антиглобалистов задержали через 18 лет после саммита G8

Во Франции после 18-летних поисков задержали итальянского активиста, участвовавшего в беспорядках во время саммита «Большой восьмерки» в 2001 году в Генуе, сообщает газета Parisien. Мужчину заочно приговорили в Италии к 13 годам лишения свободы.

Винченцо Векки задержали в четверг, 8 августа, в департаменте Морбиан на западе Франции на основании двух ордеров на арест, выданных прокурорами Генуи и Милана, сообщил генпрокурор Ренна Паскаль Буги. Мужчина находился в розыске с 2001 года.

Апелляционный суд Ренна в пятницу, 9 августа, отправил итальянца под стражу. Сейчас Векки ожидает дальнейших решений органов правосудия.

В защиту итальянца высказалась группа «Поддержка Винченцо». По информации организации, Векки не менее восьми лет прожил во Франции. Она выступает против передачи активиста итальянским властям.

В 2001 году на саммите G8 в Генуе прошли массовые демонстрации антиглобалистов, которые пытались прорваться в закрытую зону. Итальянская полиция применила слезоточивый газ в ответ на агрессивные действия демонстрантов, вооруженных бейсбольными битами и забрасывавших полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время столкновений погиб активист Карло Джулиан. Ущерб, причиненный Генуе массовыми беспорядками, оценили в $45 млн.