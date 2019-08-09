В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности. Об этом сообщается на сайте Национального метеорологического центра (NMC). По его данным, это самый мощный тайфун с 2014 года.

Отмечается, что он находится неподалеку от провинции Чжэцзян на восточном побережье и достигнет материка в субботу, 10 августа. После этого он двинется на север страны и с 12 августа будет слабеть.

Максимальная сила ветра уже 9 августа, по данным метеорологов, достигла 58 м/с. В связи с этим в десяти провинциях вдоль восточного побережья ожидаются сильные штормы. Центр также выпустил предупреждение для области на реке Янцзы, которая включает Шанхай.

Кроме того, тайфун представляет опасность для восточной и северной части Тайваня. NMC предупредил, что уровень осадков в течение 24 часов в Восточном Китае может достигать 250–320 мм.

Как отмечает Reuters, власти Тайваня временно приостановили железнодорожное сообщение в прибрежных зонах, закрыли рынки и школы, отключили электричество более чем в 40 тыс. домов. Кроме того, отменены более 300 авиарейсов. Сильный дождь и шторм ожидаются также с пятницы в Шанхае, пишет Shanghai Daily. Отмечается, что он продлится до воскресенья.