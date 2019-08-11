Немецкий политолог заявил о запоздании Украины с вступлением в ЕС

Научный директор Германо-российского форума, политолог Александр Раз заявил, что Украина опоздала с вступлением в Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

«Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая как Украина страна может стать членом ЕС или НАТО», — сказал он.

По его словам, если Украина вступит в НАТО, то произойдет эскалация конфликта с Россией. Он добавил, что пока Украина находится в нереформированном состоянии, Европа ее не примет.

Рар заявил, что 15 лет назад у страны был шанс вступить в ЕС, когда он был «гораздо мощнее, сильнее, богаче», однако в настоящее время союз слабеет и ему самому нужны реформы. Политолог высказал мнение, что ЕС не будет расширяться на восток. Он отметил. что единственным путем для властей Украины будет достижение договоренностей с Россией и Западом.

В середине июня министр иностранных дел Украины заявил, что страна вступит в ЕС примерно в 2035 году. При этом бывший президент Петр Порошенко отмечал, что страна планирует вступить в союз до 2025 года.