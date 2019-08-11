Посольство заявило об отсутствии россиян среди жертв стрельбы в Норвегии

Россияне не пострадали при стрельбе в мечети в пригороде Осло. Об этом сообщается на странице посольства России в Норвегии в Facebook.

«По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум», — говорится в сообщении.

Накануне неизвестный открыл огонь в мечети в пригороде Осло, в исламском центре аль-Нур. В результате пострадал один человек. Стрелка задержали. Им оказался 20-летний гражданин Норвегии.

Впоследствии полиция сообщила, что в его доме нашли тело его родственницы, которую он убил ее до начала стрельбы.