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Universal Pictures отменила показ фильма «Охота» на фоне стрельбы в США

Кинокомпания Universal Pictures отменила показ фильма «Охота» после нескольких случаев стрельбы в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию «Охоты», после вдумчивого обсуждения студия решила отменить планы по выпуску фильма», — приводит издание заявление компании.

В студии добавили, что понимают, что сейчас не самое подходящее время для выпуска картины. При этом Universal Pictures отметила, что продолжит поддерживать своих кинематографистов и распространять фильмы «в партнерстве со смелыми и дальновидными создателями».

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Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что эта картина снята для того, чтобы «разжечь и вызвать хаос». «Они создают свое собственное насилие, а затем пытаются обвинять других», — отмечал он. Президент также назвал деятелей Голливуда расистами.

Фильм «Охота» режиссера Крейга Зобела должен был выйти в мировой прокат 26 сентября 2019 года, а в России — 17 октября. THR отмечает, что, по сюжету картины, 12 человек оказываются на опушке леса и впоследствии понимают, что их преследует «либеральная элита».

В начале августа в США трижды за сутки произошла стрельба в разных штатах. 21-летний мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо, штат Техас. В результате погиб 21 человек и более 20 пострадали. Впоследствии стрельба произошла в городе Дейтон, штат Огайо. Десять человек погибли и 26 получили ранения. Затем в парке в Чикаго неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, в результате чего пострадали семь человек.

Теги: Universal Pictures, Фильм, стрельба
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