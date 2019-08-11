Universal Pictures отменила показ фильма «Охота» на фоне стрельбы в США

Кинокомпания Universal Pictures отменила показ фильма «Охота» после нескольких случаев стрельбы в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию «Охоты», после вдумчивого обсуждения студия решила отменить планы по выпуску фильма», — приводит издание заявление компании.

В студии добавили, что понимают, что сейчас не самое подходящее время для выпуска картины. При этом Universal Pictures отметила, что продолжит поддерживать своих кинематографистов и распространять фильмы «в партнерстве со смелыми и дальновидными создателями».

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что эта картина снята для того, чтобы «разжечь и вызвать хаос». «Они создают свое собственное насилие, а затем пытаются обвинять других», — отмечал он. Президент также назвал деятелей Голливуда расистами.