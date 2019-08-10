В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие во время Курбан-байрама и вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мирного будущего, которое заслуживает народ Ливии», — сказал представитель.

Ранее Reuters со ссылкой на военных и источники в медицинских кругах сообщал, что в ливийском Бенгази взорвался автомобиль. Первоначально отмечалось, что погибли два сотрудника ООН и еще трое пострадали. Впоследствии агентство узнало у медиков, что еще один сотрудник организации скончался от полученных ранений.

Агентство добавило, что Совет Безопасности ООН планирует провести заседание по просьбе Франции, чтобы обсудить события в Ливии.