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Политика ,  
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Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter. По словам юриста ФБК, ее обвинили в призывах к участию в несанкционированной акции 3 августа. В качестве основания для совершения протокола было заявлено видео с призывами выйти на улицу 3 августа, размещенное на канале «Навальный live».

Телеграм-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Соболь Ивана Сустина сообщил, что из ОВД его подзащитная уехала с обязательством о явке в суд. По его словам, на нее составлен протокол за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2).

Соболь была задержана полицией незадолго до начала согласованной акции на проспекте Сахарова в центр сбора подписей на Рождественском бульваре.

Ранее Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата. Кроме Соболь отказы в регистрации также получили и другие независимые кандидаты — лидер Партии перемен Дмитрий Гудков, кандидат от партии «Яблоко» Елена Русакова, еще один юрист ФБК Иван Жданов, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие. Свою позицию Мосгоризбирком объяснил большим числом брака в собранных ими подписях.

Соболь обжаловала отказ Мосгоризбиркома в регистрации ее в качестве кандидата на выборы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 7 августа ЦИК приняла окончательное решение, отказав ей в допуске к выборам.

После отказа Мосгоризбиркома в Москве состоялось несколько протестных акций (согласованных и не согласованных мэрией). Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы столичными властями, полиция массово задерживала их участников. Среди задержанных в оба дня была и Любовь Соболь. 3 августа ее задержали еще до начала мероприятия, на выходе из ее избирательного штаба на Рождественском бульваре. Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Юрист ФБК также проходит в качестве свидетеля по двум уголовным делам — по делу о массовых беспорядках и по делу, открытому по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Теги: Любовь Соболь, митинг
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