В бундестаге ответили на слова посла США о выводе войск из Германии

Председатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч отреагировал на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, который допустил что Вашингтон может передислоцировать часть своих военных из Германии в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine.

«Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам», — сказал Барч.

Ранее Ричард Гренелл в интервью немецкому агентству DPA допустил возможный перевод американских войск в другое место. «Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», — приводит слова немецкого посла Deutsche Welle.

В феврале текущего года Гренелл в интервью Welt am Sonntag заявлял, что Германии необходимо увеличить оборонные расходы из-за российской угрозы.

В 2018 году генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг подтвердил, что расходы НАТО в рамках разработанных планов на оборону должны достигнуть 2% ВВП к 2024 году. Столтенберг заверил, что члены НАТО намерены продолжать увеличение расходов на оборону в реальном выражении. Однако Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели. Согласно данным опубликованного отчета НАТО, в 2017 году порога в размере 2% достигли США, Греция, Эстония и Великобритания.

Увеличение расходов других стран НАТО на оборону является одним из ключевых требований США к европейским союзникам и Канаде. В частности, Вашингтон неоднократно критиковал союзников за то, что они не тратят 2% от ВВП на финансирование НАТО. Обещание заставить европейских союзников довести свои расходы до этого показателя было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. «Либо они нам выплатят все, что недоплатили раньше, либо пусть убираются», — говорил американский лидер.