Синоптик сообщил о везении Москвы из-за маршрута атмосферного фронта

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РБК, что атмосферный фронт прошел с юга от Москвы.

«Москву это затронуло. Но столице все-таки повезло, потому что на западе и на востоке были более интенсивные явления. 34 мм осадков выпало в Волоколамске, сильные дожди прошли во Владимирской, Ярославской и Ивановской областях. В Москве прошли умеренные дожди, до 10 мм выпало за ночь на ВДНХ, порывы ветра были до 19 м/с во Внуково и Шереметьево», — сказала Макарова.

Днем 9 августа в Москве ожидаются дождь и сильный ветер, в отдельных районах гроза и град, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. «Днем дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза, град», — говорится на сайте. Днем порывы ветра достигнут 18–23 м/с, ночью —17–22 м/с.

Ранее синоптики погодного центра «Фобос» пообещали, что непогода в столице продержится до вечера пятницы. На выходных погодные условия в Москве начнут улучшаться и будут приближаться к климатической норме.