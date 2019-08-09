Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду на следующей неделе в Москве

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова допустила, что на следующей неделе в Москве будет тепло. «На следующей неделе есть надежда на теплую погоду», — сказала она РБК.

По словам Макаровой, в пятницу, 9 августа, Москва будет находиться в тыловой части циклона. Синоптики зафиксировали пониженное давление — 732 мм рт. ст., к вечеру оно начнет расти. Ветер западный, северо-западный с порывами 18–23 м/с, местами небольшой дождь. Максимальная температура в столице будет плюс 18–20 градусов, в Подмосковье — плюс 17–22 градусов, на юго-востоке области воздух прогреется до плюс 22 градусов.

«В субботу ночью и днем порывы ветра возможны до 12–17 м/с, местами небольшой дождь. Пока еще теплая ночь, плюс 13–15 градусов, облаков много. Днем плюс 18–20 градусов. В воскресенье ночью прохладнее — плюс 7–12 градусов, днем теплее — плюс 19–21 градусов», — рассказала Макарова.

Ранее она сообщила, что Москве повезло, поскольку атмосферный фронт прошел с юга. По словам Макаровой, на западе и востоке были более сильные осадки.