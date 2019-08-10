Ученый назвал самые популярные фамилии в России

Самыми распространенными фамилиями в России являются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, сообщил «Российской газете» председатель Археографической комиссии уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, эта четверка остается неизменной в России на протяжении многих лет. При этом, по данным большинства исследований, в целом в стране лидирует фамилия Смирнов, отметил он.

Мосин добавил, что в различных регионах место фамилий в списке может меняться. В частности, в Екатеринбурге самой распространенной фамилией является Кузнецов, за ней следует Иванов, а потом Попов и Смирнов.

В апреле стало известно, что самыми популярными мужскими и женскими именами для новорожденных в регионах России являются Артем и София. На втором месте среди самых распространенных мужских имен оказался Александр, а девочки часто получали имена Анастасия и Виктория.