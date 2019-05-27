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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Власти назвали популярные имена для новорожденных в Москве

Весной 2019 в Москве родились 22 тыс. 553 ребенка — на 1,3 тыс. детей больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В этом году чаще всего новорожденных девочек называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), тогда, как мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами. Эти имена, отмечается на сайте мэра, популярны у москвичей уже несколько лет.

В районе Покровское-Стрешнево зарегистрировали девочку с именем Арья, которую родители назвали в честь героини «Игры престолов». «Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала «Игра престолов». — РБК)», — отметили в пресс- службе центров госуслуг. За восемь лет, пока шел сериал, именем Арья в Москве назвали 18 девочек.

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В 2018 году в Москве родились Дональд, Герда, Джульетта и Гликерия

В 2018 году девочкам в Москве давали такие необычные имена, как Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Еще одна москвичка получила двойное имя — Адель-Иллария. Мальчиков называли Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель, Пересвет и Добрыня.

По данным Росстата, с января по март 2019 года рождаемость увеличилась лишь в трех регионах России — Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия. По сравнению с первым кварталом прошлого года в целом по России рождаемость снизилась на 9,1%.

Теги: рождаемость, имена детей, Москва
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