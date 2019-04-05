В регионах России назвали самые популярные имена для новорожденных

Самыми популярными мужскими и женскими именами для новорожденных в России являются Артем и София, пишет RT со ссылкой на данные органов ЗАГС 53 регионов России за 2013, а также 2015–2018 годы.

Отмечается, что именем Артем называли мальчиков в 34 регионах России. На втором месте среди самых распространенных мужских имен оказался Александр (десять регионов). Девочки чаще всего получали имя София (21 регион), а также Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять регионов).

Популярными именами в разных регионах также являются Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.

В октябре 2018 года стало известно, что самыми популярными именами для новорожденных в Москве в прошлом году были Александр и София. В список самых необычных имен новорожденных москвичей попали Яго, Томислав, Арамис, Семирамида и Хлоя. Кроме того, встречались такие имена как Дональд, Уолтер, Камелия, Лолита, Джульетта и Герда.