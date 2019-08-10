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Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen столкнулись в Тамбовской области. В результате погибли пять человек, еще восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу тамбовского главка МВД.

Авария произошла в 05:45 около села Шульгино. Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat. По данным «РИА Новости», инцидент произошел на 135-м км трассы Тамбов — Воронеж.

Как рассказали ТАСС в главном управлении МЧС по области, микроавтобусы были не рейсовыми, детей в них не было. Всех пострадавших доставили в больницу Архиепископа Луки. Позже источник агентства сообщил, что СК завел уголовное дело после ДТП.

На сайте Упрдор «Москва — Волгоград» отмечается, что на 139-м км федеральной автодороги Р-193 Воронеж — Тамбов в районе поселка Мордово произошло «ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса». Движение машин на этом участке затруднено и осуществляется в реверсивном режиме.

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В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В июне при аварии с микроавтобусом в Хохольском районе Воронежской области погибли восемь человек, еще один пострадал. ДТП произошло на 59-м км автодороги Воронеж — Луганск, столкнулись легковой Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. По предварительной версии, водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Теги: Тамбовская область, ДТП, микроавтобус
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