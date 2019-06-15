При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек

При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек

ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области. Там столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. Изначально в полиции сообщали о семи жертвах случившегося, позже их число увеличилось

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

В результате аварии в Хохольском районе Воронежской области погибли восемь человек, еще один — пострадал. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МВД по области. Ранее местное издание «Блокнот. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции сообщало о семи жертвах случившегося. Источник «РИА Новости» в экстренных службах в свою очередь говорил о восьми погибших.

Согласно информации, размещенной на сайте местного управления МВД, авария произошла в 20:26 мск на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск». Там лоб в лоб столкнулись легковой Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. Среди пострадавших, указали в ведомстве, — десятилетняя девочка.

«По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением <...> и выехал на полосу встречного движения», — выдвинули предварительную версию случившегося в министерстве.

В настоящий момент, добавили в пресс-службе, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Остальные обстоятельства случившегося уточняются.

На своем сайте представители местного главка полиции также опубликовали фотографии с места происшествия. На них видно, что передняя часть микроавтобуса очень повреждена — кузов полностью смят.