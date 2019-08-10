На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на странице регионального ГУ МЧС.

Подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в поселке Усть-Камчатск (эпицентр находился в 54 км от населенного пункта, на глубине также в 54 км). Спасатели обследовали различные учреждения и жилые дома и не обнаружили разрушений. Погибших и пострадавших также нет. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4.

На Камчатке регулярно наблюдается сейсмическая активность, в том числе сильные землетрясения магнитудой 6. В последний раз в регионе фиксировали землетрясение 8 августа, магнитуда составила 4,2.