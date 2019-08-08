На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в четверг, 8 июля, на Камчатке. Об этом сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на филиал Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 133 км к югу от поселка Ключи и в 292 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 74 км.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили «Интерфаксу», что подземные толчки в населенных пунктах региона не ощущались. Пострадавших нет.

В конце июля у побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 80 км от Усть-Камчатска, однако жители населенных пунктов региона также не ощутили существенных подземных толчков.

В июне не Камчатке несколько дней подряд происходили мощные землетрясения, магнитуда третьего из них была 6, у первого и второго — 5,5 и 4,3. В результате толчков никто не пострадал, разрушений не было.