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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован на расстоянии 116 км восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 60 км. Ранее 27 июня в данном районе произошли два землетрясения, магнитудой 5,5 и 4,3.

Геологическая служба США (USGS) также заявила о землетрясении магнитудой 5,7 в 113 км к востоку от Усть-Камчатска.

Как передает ГУ МЧС по Камчатскому краю, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой 3–4 балла. Отмечается, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет.

За последние три дня это уже третье мощное землетрясение вблизи полуострова. Первое, магнитудой 6,3, произошло 25 июня у берегов Камчатки, а второе, магнитудой 6,7, — 26 июня недалеко от Усть-Камчатска.

Теги: землетрясение, магнитуда, Камчатка
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