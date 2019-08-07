Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов

Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция мероприятия идет на сайте комиссии.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать», — сказала она. По ее словам, эта необходимость назрела из-за серьезных изменений в обществе, а также из-за того, что технологии достигли такого уровня, что возникает опасность фальсификаций.

По мнению Памфиловой, из-за устаревшего метода страдают сами кандидаты, а также избиратели и члены избиркомов. «Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения», — сказала она. Свои предложения по изменению законодательства Центризбирком намерен внести после текущей избирательной кампании, добавила Памфилова.

Ранее Памфилова уже говорила, что процесс сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов можно упростить, однако соответствующие предложения можно рассмотреть только после завершения текущей кампании.