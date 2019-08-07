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BRENT $50 (-13,24%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,07%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов

Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК. Трансляция мероприятия идет на сайте комиссии.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать», — сказала она. По ее словам, эта необходимость назрела из-за серьезных изменений в обществе, а также из-за того, что технологии достигли такого уровня, что возникает опасность фальсификаций.

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В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов

По мнению Памфиловой, из-за устаревшего метода страдают сами кандидаты, а также избиратели и члены избиркомов. «Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения», — сказала она. Свои предложения по изменению законодательства Центризбирком намерен внести после текущей избирательной кампании, добавила Памфилова.

Ранее Памфилова уже говорила, что процесс сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов можно упростить, однако соответствующие предложения можно рассмотреть только после завершения текущей кампании.

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ЦИК допустила упрощение процесса сбора подписей после выборов в Москве

8 сентября в Москве пройдут выборы в городскую Думу. В середине июля стало известно, что Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов, объяснив свое решение большим процентом брака в собранных в их поддержку подписях.

После этого в Москве прошли несколько акций протеста, согласованных и не согласованных со столичными властями. Две последние — 27 июля и 3 августа — не были санкционированы мэрией. ОМОН массово задерживал их участников, а СК сейчас расследует дело о массовых беспорядках.

Теги: сбор подписей, ЦИК, Элла Памфилова
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