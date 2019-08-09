Росгвардия опубликовала видео задержания лжеюристов в Москве

На сайте Росгвардии появилось видео задержания лжеюристов, которые обманули более 300 человек на сумму свыше 150 млн руб. На записи видно, как сотрудники ОМОНа врываются в офис компании, где работали мошенники.

Видео: rosgvard.ru

Злоумышленники под видом сотрудников юридических компаний рекламировали предоставление ими услуг в судебных инстанциях на радио и в интернете. По данным следствия, лжеюристы заключали договоры об оказании юридических услуг, обещая клиентам, что смогут успешно решить их вопросы по взысканию долгов. Однако свои обязательства мошенники не собирались выполнять и требовали от клиентов плату за свои допуслуги.

По оценкам МВД, общий материальный ущерб от действий лжеюристов составил более 150 млн руб. Шестеро обвиняемых в мошенничестве находятся под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде.