В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве

В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве

В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России задержан один из сотрудников УВД по ЮВАО г. Москвы», — сказала она.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По словам Волк, проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством России. Руководителям задержанного грозит дисциплинарная ответственность, добавила она.

В конце марта сотрудники собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики. Его задержали в рамках уголовного дела, которое было открыто в отношении неустановленных граждан, в том числе сотрудников полиции. Источник РБК говорил, что подозреваемые создали преступную группу, чтобы вымогать деньги взамен на отсутствие уголовного преследования.