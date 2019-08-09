Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве

Рекордно низкое для 9 августа атмосферное давление зафиксировано в Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, к 15:00 мск давление понизилось до 733,2 мм рт. ст. (975,9 гПа), став новым рекордом минимального показателя для этого дня. Низкое давление удерживается в Москве уже более десяти часов.

Отмечается, что предыдущий рекорд 9 августа был установлен 78 лет назад, в 1941 году.

«Мы были близко к центру циклона, и давление оказалось еще ниже, чем было зафиксировано в 1941 году 9 августа. Минимальное значение было 736,1 мм рт. ст. [Сегодня же], вот уточнили, 732 мм рт. ст. ровно. Это рекорд именно этих суток», — сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.