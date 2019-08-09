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S7 объяснила решение проложить маршрут самолета над Украиной

Самолет российской авиакомпании «Глобус», входящей в группу S7, совершил полет над территорией Украины, чтобы обойти грозу на маршруте следования. Об этом РБК рассказали в пресс-службе группы компаний S7.

«Действительно, 7 августа при выполнении рейса S7 636 Бари — Москва командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено», — отметили в пресс-службе.

Экипаж самолета Boeing 738 7 августа получил разрешение на использование воздушного пространства страны в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла, несмотря на запрет на пролет воздушных судов из России над территорией страны.

В организации «Украэрорух» такое решение объяснили соблюдением
законодательных актов и стандартов ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поблагодарила Украину за это действие.

Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны (в том числе для транзита) в 2015 году. В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.

Теги: S7, авиасообщение, Украина, новости РБК
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