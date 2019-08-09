Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет

Самолет «Глобуса» около получаса летал над Украиной ради предотвращения аварийной ситуации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украинские диспетчеры пустили в свое воздушное пространство самолет российской авиакомпании «Глобус» несмотря на существующий запрет на пролет воздушных судов из России над территорией страны. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В сообщении организации «Украэрорух», которая обеспечивает организацию воздушного движения над территорией Украины, указывается, что 7 августа экипаж самолета Boeing 738 российской авиакомпании «Глобус» получил разрешение на использование воздушного пространства страны в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла.

В «Украэрорухе» объяснили, что разрешение было предоставлено в связи с необходимостью самолету обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Там отметили, что поступили в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета.

Украинские власти указали, что самолет, следовавший из итальянского Бари в Москву, находился в воздушном пространстве Украины 26 минут.

Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны (в том числе и с целью транзита) в 2015 году. В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.