В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание с Токаревым состоялось в храме Святителя Николая в Котельниках. На церемонии присутствовали в том числе певец и композитор Михаил Шуфутинский, композитор и продюсер Стас Намин, актер Александр Рапопорт, певец Ян Марти и другие.



Певец умер 4 августа, ему было 84 года. По данным СМИ, певец мог скончаться из-за онкологического заболевания.

Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Он работал кочегаром на корабле, служил в войсках связи. Позднее он переехал в Ленинград, где окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал в различных оркестрах и ансамблях. В 1974 году Токарев эмигрировал в США, спустя пять лет он выпустил свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Исполнитель основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1990-х он переехал в Москву.

