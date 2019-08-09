Прощание с Вилли Токаревым. Фоторепортаж

В Москве в Храме святителя Николая в Котельниках проходит церемония прощания с певцом Вилли Токаревым. Шансонье умер 4 августа. Ему было 84 года. Артиста похоронят на Калитниковском кладбище. Кто пришел попрощаться с ним — в фоторепортаже РБК.

Вдова Вилли Токарева Юлия Бединская-Токарева Дочь Вилли Токарева Эвелина Певец и композитор Михаил Шуфутинский Младший сын Вилли Токарева Миллен Композитор и продюсер Стас Намин Певец Сергей Крылов Актер Александр Рапопорт Певец Ян Марти Глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин Певец Сергей Куприк Певцы Игорь Герман (второй слева), Семен Канада (второй справа) и Сергей Крылов (справа)