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AMD $43 (+28,43%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Прощание с Вилли Токаревым. Фоторепортаж
В Москве в Храме святителя Николая в Котельниках проходит церемония прощания с певцом Вилли Токаревым. Шансонье умер 4 августа. Ему было 84 года. Артиста похоронят на Калитниковском кладбище. Кто пришел попрощаться с ним — в фоторепортаже РБК.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вдова Вилли Токарева Юлия Бединская-Токарева
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Дочь Вилли Токарева Эвелина
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец и композитор Михаил Шуфутинский
Фото: Андрей Любимов / РБК
Младший сын Вилли Токарева Миллен
Фото: Андрей Любимов / РБК
Композитор и продюсер Стас Намин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец Сергей Крылов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Александр Рапопорт

Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец Ян Марти
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец Сергей Куприк
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певцы Игорь Герман (второй слева), Семен Канада (второй справа) и Сергей Крылов (справа)
Теги: мультимедиа
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