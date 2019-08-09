Организаторы митинга 10 августа сообщили о нехватке денег на рекламу

Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве запустили сбор денег на рекламу в СМИ и интернете, так как им не хватило средств на оповещение граждан. Об этом в Facebook сообщила незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова.

По ее словам, к утру 8 августа удалось собрать 886 тыс. 207 руб. для выплат за сцену, звуковое оборудование и иное обеспечение митинга (дежурство врачей, туалеты и др.).

«Зато у нас не выполнен план по сбору средств на оповещение о митинге — это продвижение в соцсетях, реклама на радио и иные виды информирования. Это нужно срочно, в последний день надо успеть оповестить всех. Надо собрать не менее 500 тыс. руб.», — написала она.

Русакова рассказала газете «Коммерсантъ», что программа продвижения в Twitter стоит 400 тыс. руб., кроме того, деньги нужны на рекламу по радио, демонстрацию роликов в интернете. Она добавила, что организаторы планируют привлечь блогеров, но пока не знают кого. Музыканты, чьи выступления заявлены на митинге, проведут концерты бесплатно.