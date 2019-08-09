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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
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Власти сообщили об отсутствии подтоплений после ливня в Москве

В Москве не зафиксировали подтоплений из-за шторма и сильного дождя в ночь на 9 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосводостока».

«В настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ночью службы «Мосводостока» проводили работы для поддержания городской водосточной системы в штатном режиме. Чтобы предупредить временное скопление воды на проезжей части и во дворах, службы «Мосводостока» работают в усиленном режиме.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил «РИА Новости», что за прошедшие сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 13% месячной нормы.

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По данным синоптиков, непогода в Москве сохранится до вечера пятницы: в столице будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В течение выходных погода будет улучшаться.

В столице 8 и 9 августа ожидался «погодный коллапс» из-за мощного атлантического циклона с сильными грозами и ветром до 20 м/с. Предполагалось, что при такой погоде в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Теги: новости РБК, непогода, подтопления, ливень
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