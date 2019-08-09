Власти сообщили об отсутствии подтоплений после ливня в Москве

Власти сообщили об отсутствии подтоплений после ливня в Москве

В Москве не зафиксировали подтоплений из-за шторма и сильного дождя в ночь на 9 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосводостока».

«В настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ночью службы «Мосводостока» проводили работы для поддержания городской водосточной системы в штатном режиме. Чтобы предупредить временное скопление воды на проезжей части и во дворах, службы «Мосводостока» работают в усиленном режиме.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил «РИА Новости», что за прошедшие сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 13% месячной нормы.