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3M $195 (+9,3%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
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Минтруд спрогнозировал продолжение падения темпов рождаемости в России

Падение темпов рождаемости в России в будущем продолжится. Этот прогноз дал министр труда и социального развития Максим Топилин, передает ТАСС.

«Скорее всего, к сожалению, рождение будут снижаться. У нас есть очень серьезный запас с точки зрения количества детей на одну семью. В принципе у нас эти показатели сейчас неплохие — сейчас чуть-чуть меньше 1,6 ребенка», — сказал министр. Естественное воспроизводство населения достигается тогда, когда в каждой семье не менее двух детей. Топилин пообещал, что его ведомство примет все меры для того, «чтобы как минимум 2 ребенка было в каждой семье».

Министр отметил, что срок действия программы выплаты материнского капитала в России ограничен, поэтому порекомендовал тем, кто хочет завести ребенка, сделать это как можно быстрее. «У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался», — сообщил глава Минтруда. Ранее Топилин сообщал, что размер маткапитала с 2020 года будет составлять 470 тыс. руб.

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Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в целом катастрофически сокращается население. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.

Минтруд падение рождаемости объяснял стагнацией доходов населения: рождение и воспитание ребенка требует больших затрат, что зачастую приводит семью к бедности.

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Теги: Минтруд, Максим Топилин, рождаемость, численность населения
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