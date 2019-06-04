Детский омбудсмен назвала резкий спад рождаемости тревожной тенденцией

Число рожденных в России в 2018 году детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 15,3%. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала это тревожной тенденцией

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в прошлом году в России родилось 1 млн 599 тыс. 316 детей. В 2016 году этот показатель составил 1,88 млн, таким образом за два года рождаемость сократилась на 15,3%. По словам Кузнецовой, коэффициент рождаемости в России за последние три года снизился с 12,9 до 10,9 рождений на тысячу человек населения.

«К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости», — сказала Кузнецова.

Омбудсмен также указала, что 2889 детей в 2018 году были после рождения оставлены матерями. Кузнецова отметила, что это число «достаточно серьезное», хотя и меньше на 22%, чем было ранее. На 15,6% снизилось число родителей, лишенных прав, на 36% число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью.

По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет. Максимум был зафиксирован в 2014 году, когда на свет появились 1,94 млн человек. Для сравнения: в 1990 году в РСФСР родились 1,98 млн человек.

Коэффициент рождаемости стал минимальным с 2006 года, когда он составил 10,3%.

В начале 2019 года рост рождаемости был зафиксирован только в Москве, Магадане и Карачаево-Черкесии. Сильнее всего рождаемость упала в Московской области (-19,2%), Орловской области (-17,9%), Краснодарском крае (-16,7%), Чукотском АО (-16,7%) и Амурской области (-15,8%).

В 2018 году население России сократилось впервые за десять лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. В правительстве рассчитывают, что переломить ситуацию удастся в 2023–2024 годах и тем самым выполнить одну из национальных целей развития, обозначенную в майском указе президента Владимира Путина.