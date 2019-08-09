Украинский депутат назвал Россию «воюющей стороной»

Украина считает Россию воюющей стороной в вопросе о принадлежности Крыма. Об этом депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где, очевидно, российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации», — добавил Волошин.

Вошолин отметил, что Украина вряд ли вернет Крым даже после ухода Путина. «Подавляющее большинство граждан России на любом референдуме скажут, что они считают Крым Россией и отдавать его не собираются», — сказал он.

Он также усомнился в том, что Украина «воюет в Донбассе с российской армией», так как данные о противнике не указаны ни в одном отчете украинского Генштаба. Он считает, что Киеву необходимо начать переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По мнению Волошина, будет лучше, если президент Украины Владимир Зеленский сам приедет в Луганск - тем более, что его туда приглашали. В таком случае он сможет пообщаться с местными жителями и узнать, как разрешить конфликт.