Министерство призвало ЕС и НАТО не заниматься политиканством и признать выбор крымчан. Ранее Североатлантический альянс призвал Россию вернуть контроль над полуостровом Украине

Виды Ялты (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Евросоюзу и НАТО необходимо перестать заниматься политиканством и прислушаться «к голосу крымчан». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«О полном непонимании настроений крымчан свидетельствуют абсурдные заявления о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные силы России были «навязаны» жителям полуострова. Неудачной попыткой изобрести хоть какие-то примеры «негатива» выглядят и высказывания об ухудшении экологической ситуации в Крыму», — указывают в министерстве.

При этом ЕС и НАТО закрывают глава на действия Киева и украинских националистов «по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», а также пытаются «наказать крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие вразрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова».

Речь идет о так называемой визовой дискриминации жителей полуострова, которая противоречит международным стандартам в сфере прав человека и ряду основополагающих документов Евросоюза, подчеркивают в МИДе.